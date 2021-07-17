تراند الفن: مصر للطيران: إلغاء 5 رحلات دولية و5 داخلية من مطار القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:04 مساءً - ألغت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، إقلاع 10 طائرات من رحلاتها لعدم جدوى تشغيلها بعد الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمجابهة فيروس كورونا.

وألغت مصر للطيران قيام الرحلة رقم 912 المتجهة إلى دبى و879 المتجهة إلى كانو والرحلة 793 المتجهة إلى روما ورحلة جدة رقم 671، والرحلة رقم 719 المتجهة إلى عمان.

كما ألغت الشركة قيام 3 رحلات متجهة إلى أسوان وهي الرحلات رقم 147 و084 و080، والرحلة رقم 032 المتجهة إلى شرم الشيخ، والرحلة رقم 066 المتجهة إلى الأقصر.

وأفاد مصدر مطلع أن هذه الإلغاءات بسبب ضعف حركة التشغيل، وأن الأسابيع المقبلة ستشهد تشغيلا متصاعدا حتى وصول الحركة الجوية إلى ما كانت عليه قبل تدابير كورونا.

وأشار المصدر إلى أن تلك الإلغاءات طبيعية في ظل فرض عدد كبير من دول العالم لإجراءات في استقبال الرحلات القادمة من الخارج، كما أن الشركة تقوم بتكبير طراز الطائرات لاستيعاب أي أعداد من الركاب.

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