تراند الفن: مجازر الشرقية تبدأ استقبال ذبائح عيد الأضحى وسط إجراءات احترازية مُشددة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:04 مساءً - بدأت المجازر الحكومية بمحافظة الشرقية، استقبال وذبح الذبائح للمواطنين؛ وذلك بالتزامن مع قرار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بفتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى، وحظر الذبح بالشوارع، وتغريم المخالفين.

وتابعّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، جاهزية المجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من انتظام سير العمل بها؛ استعدادًا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ، على ضرورة توافر الصرف الصحي والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديلة في حال حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر، وذلك حفاظًا على سلامة اللحوم من ارتفاع درجة حرارة الجو أثناء عمليات الذبح، مؤكدًا على توفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر وصيانة الأختام المستخدمة فى ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة، ورفع مخلفات الذبح، وآثاره من الدماء وروث الحيوانات، فضلًا عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطها الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبضرورة المرور على الشوارع الرئيسية والجانبية، كلًا في نطاقه؛ للتأكد من عدم إقامة شوارد لذبح وبيع اللحوم بالمخالفة، وتوقيع الغرامات المالية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مناشدًا جموع المواطنين الالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع، لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة.

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