تراند الفن: تمهيدًا لافتتاح المشروع.. طلاء واجهات حول معابد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:04 مساءً - أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لأعمال تطوير طريق المطار وتطوير المباني وطلاء الواجهات حول معابد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من الأعمال والحفاظ على الشكل الحضاري للمعبد والمباني الموجودة حولة.

شارك في الجولة العميد طارق لطفي رئيس مدينه الأقصر مهندس هاني طايع، مدير منطقة تعمير الأقصر بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والمهندس اسعد مصطفي مدير المشروعات.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى جولة بمدينة الأقصر قبل نحو أسبوعين، لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروع العالمي الذي سيحول الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح وهو مشروع طريق الكباش.

ووجه مدبولي بزيادة أعداد العاملين القائمين بأعمال الترميم داخل المعبد، ورصد أي ميزانية مطلوبة من أجل سرعة الانتهاء من هذه العملية، حتي تظهر الألوان على صورتها الأولية، التي تعكس ما كان عليه المصريون القدماء من تقدم وحضارة،

كما أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع مشرف الفنيين والعمال القائمين علي عمليات التطوير للوقوف على الطاقة الإنتاجية لكل عامل، والمتطلبات اللازمة لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال، وفى هذا الصدد لفت رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة المزيد من خريجي كليات السياحة والآثار، والاستعانة بهم في تنفيذ عمليات التطوير والترميم داخل المواقع الأثرية.

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