تراند الفن: «جامعة الإمام» تحدد آخر موعد لتأكيد القبول للطالبات المرشحات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 05:04 مساءً - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن آخر موعد لتأكيد القبول عبر بوابة القبول الموحد.

وقالت عمادة القبول، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يسر عمادة القبول والتسجيل أن تهنئ المرشحات للقبول في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر بوابة القبول الموحد، وتذكرهن بأن يوم الجمعة 13/ 12 الساعة 12 ظهراً هو آخر موعد لتأكيد القبول في البوابة.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنه لا يلزم المقبولات الحضور أو إرسال أي وثائق للجامعة لإتمام القبول.

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