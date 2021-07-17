تراند الفن: مريم سعيد تكشف تفاصيل تطبيق إلكتروني عرضته على “المهن التمثيلية” يحفظ حقوق الفنانين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 05:04 مساءً - كشفت الفنانة مريم سعيد صالح، تفاصيل تطبيق اقترحته على الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للحفاظ على حقوق أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وقالت “صالح” على حسابها الشخصي بـ “فيس بوك”: “أنا كنت قدمت اقتراحا لدكتور أشرف زكي تاني يوم الجمعية العمومية الأخيرة بعمل أبليكشن كاستنج زي أبليكشن جوميا وسوق يتحط عليه الممثلين بالأعمار والشوريل وممكن كمان يتعمل أبديت لصور وأعمال الممثل بنفسه أنه يبقى له أكسس على اللاب برقم قيده في النقابة ورقم سري”.

واستكملت: “ وممكن كمان يتعمل مقابلة أونلاين من اللاب وممكن يتحط كمان فئات أجور لسهولة الاختيار للإنتاج، وهو وعدني إنه كلم شركة كبيرة هتعمله وكمان هيدخل دخل للنقابة كل ما جهة إنتاج أو مخرج ينزل اللاب ده أو يختار منه حد َدة هيبقى سبق لمصر كأول دولة تعمل ده”.

كما انتقدت الفنانة مريم سعيد صالح، تصريحات الدكتور أشرف زكي، عن الفنانة حلا شيحة، بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني بسبب فيلمهما “مش أنا”.

وكتبت مريم على حسابها الشخصي بـ “فيس بوك”: “و لما هي أصلا مشطوبة من النقابة اشتغلت إزاي بأدوار بطولات آخر سنتين تلاتة بصراحة مش لاقية مبرر.. بس فعلا علامات الاستفهام كل يوم بتكتر قدامي ومبقتش عارفة أنا ليه تعبت ودرست وخدت كارنيه ومطلوب مني أدفع إشتراك وأمشي بالأوراق المظبوطة مدام الحكاية بالحب أنا زعلانة وحزينة بجد لأن ناس بتاخد فرص وناس قاعدة تاكل قرص قهر ومنسيين ومتهمشين”.

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