تراند الفن: بعد نوال الزغبي.. الشاعر أحمد حسن راؤول يتعاون مع رامي جمال

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 05:04 مساءً - أعلن الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول تعاونه مع الفنان رامي جمال، في أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ضمن أغاني موسم الصيف.

ونشر راؤول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة جمعته بالفنان، وعلق عليها قائلًا: “قريبًا”.

وكان راؤول قد أعلن في الفترة السابقة أنه يتعاون مع الفنانة نوال الزغبي، في أغنية جديدة تحمل اسم “عكس الطبيعة”، وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد للفنانة.

وفي حوار سابق لأحمد حسن راؤول، مع “القاهرة 24”، كشف أعماله المقبلة التي من المقرر أن تُعرض في الصيف الجاري.

وقال راؤول في تصريحاته إنه يتعاون مع عدد كبير من الفنانين بجانب نوال الزغبي ورامي جمال، ومنهم هيثم شاكر، لؤي، رانا سماحة، وغيرهم من الفنانين.

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