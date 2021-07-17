تراند الفن: ممثلة تهاجم أشرف زكي بسبب حلا شيحة: “أنا تعبت ودرست تمثيل وهي اشتغلت وهي مشطوبة.. ازاي؟”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 05:04 مساءً - انتقدت الفنانة مريم سعيد صالح، تصريحات الدكتور أشرف زكي، عن الفنانة حلا شيحة، بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني بسبب فيلمهما “مش أنا”.

وكتبت ابنة سعيد صالح على حسابها الشخصي بـ “فيس بوك”: “و لما هي أصلا مشطوبة من النقابة اشتغلت إزاي بأدوار بطولات آخر سنتين تلاتة بصراحة مش لاقية مبرر.. بس فعلا علامات الاستفهام كل يوم بتكتر قدامي ومبقتش عارفة أنا ليه تعبت ودرست وخدت كارنيه ومطلوب مني أدفع إشتراك وأمشي بالأوراق المظبوطة مدام الحكاية بالحب أنا زعلانة وحزينة بجد لأن ناس بتاخد فرص وناس قاعدة تاكل قرص قهر ومنسيين ومتهمشين”.

وسبق وعلق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تصريحات الفنانة حلا شيحة، والتي أغضبت عدد كبير من الفنانين، بعدما تبرأت من مشاهدها في فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، وأشارت إلى أن مهنة الفن حرام.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر، أمس: “مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة.. والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها.. وهي أصلا مش موجودة في النقابة ولما كانت مختفية واترجتنا ترجع.. وكانت راجعة بتصريح.. ولن تكون عضوة بالنقابة”.

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