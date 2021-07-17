شوف عروض جرير وهدايا العيد تخفيضات وتنزيلات تصل الى 50% على الأجهزة الالكترونية الموسيقية المتطورة

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عمر شويل - جدة عروض جرير وهدايا العيد، شركة jarir bookstore مكتبة جرير من الشركات المميزة التي استطاعت النجاح والانتشار في فترة قصيرة، حيث أن تخصص شركة جرير هو بيع جميع المنتجات والأدوات المكتبية والمدرسية والكتب بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بالإلكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة بأنواعها، وتقوم شركة جرير بتنظيم مجموعة عروض وخصومات على جميع الأقسام المتاحة في فروع جرير.
أحدث تخفيضات عروض مكتبة جرير في السعودية وخصومات أكثر من ثلث الثمن على أشهر أنواع اللاب توب واكسسوارات الجوال
عروض جرير اليوم
تسعى مكتبات جرير إلى تقديم أفضل الأدوات المكتبية والمنتجات لكل عملائها في كل مكان، حيث أن هدف الشركة الأساسي هو توفير جميع المنتجات والأدوات والإلكترونيات التي يبحث عنها العملاء في مكان واحد وهو شركة جرير، وبالفعل استطاعت الشركة إضافة أقسام جديدة إلى فروعها مثل القسم الخاص بأجهزة الكمبيوتر وهواتف المحمول وأيضاً كل الإلكترونيات بمختلف أنواعها.
تخفيضات جرير لعطلة عيد الأضحى
تقوم مكتبة جرير بعرض مجموعة مختلفة من العروض على جميع الأقسام المتاحة لديها، ثم يتم الإعلان عن هذه الأقسام من خلال فروع الشركة أو من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بها.
قامت شركة جرير بالاهتمام بالموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وذلك لأن الشركة على وعي كامل بأهمية الشراء عبر الإنترنت في الوقت الحالي، حيث يوجد فئة كبيرة من الأشخاص الذين يعتمدون على الإنترنت في الحصول على كل المنتجات والسلع التي يبحثون عنها، وازداد ذلك الأمر في الفترة الأخيرة التي انتشر بها فيروس كورونا لذلك لجأ المواطنين إلى الشراء عبر الإنترنت.
عروض جرير الأسبوعية
- بطاقة سامبا جرير بلغ سعر جهاز سينايرز امبو ساوند بار واي فاي وبلوتوث لون أسود 9499 ريال سعودي بدلاً من سعر 10959 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير بلغ سعر جهاز بوز سي وان برو نظام موسيقي وبلوتوث لون أسود 2329 ريال سعودي بدلاً من سعر 3329 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير بلغ سعر جهاز أنكر ساوند كور رايب نييوه مع الأضواء نظام موسيقي كامل 449 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بلغ سعر جهاز سوني نظام موسيقي بلوتوث ولون أسود 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر جهاز سوني ام اتش نظام موسيقي بلوتوث لون أسود 1249 ريال سعودي بدلاً من سعر 1299 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر جهاز سكاي وورث تو زيرو ساوند بار بلوتوث 209 ريال سعودي بدلاً من سعر 320 ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر جهاز جيه بي أل بارتيبوكس 310 نظام موسيقي بلوتوث لون أسود 2199 ريال سعودي بدلاً من سعر 3099 ريال سعودي.
- عروض جرير بلغ سعر جهاز سوني اتش تي ساوند بار بلوتوث لون أسود 449 ريال سعودي بدلاً من سعر 609 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير بلغ سعر جهاز تي اس ال ساوند بار مع مضخم صوت 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 422 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بلغ سعر جهاز ياماها واي ساوند بار مع مضخم صوت واي فاي بلوتوث 1149 ريال سعودي بدلاً من سعر 2200 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير بلغ سعر جهاز بوز مكبر صوت تليفزيون ساوند بار بلوتوث لون أسود 1349 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات بلغ سعر جهاز بوز ساوند بار مكبر صوت ذكي مع المساعد الصوتي 4379 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير بلغ سعر جهاز سوني ساوند بار مع مضخم صوت وبلوتوث 829 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بلغ سعر جهاز جيه إيه سينما تشانيل ساوند بار 799 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر جهاز توشيبا بورتيبل ساوند نظام موسيقي بلوتوث 549 ريال سعودي.
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