تراند الفن: “زراعة سوهاج”: انفراجة في أزمة الأسمدة خلال أيام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال المهندس خالد عبد الراضي، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن الأيام الماضية شهدت أزمة كبيرة بخصوص نقص الأسمدة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الموسم الشتوي شهد أيضًا أزمة في نقص الأسمدة، وزادت حدة المشكلة خلال الموسم الصيفي، بسبب تأخر وصول الكميات الخاصة بالمحافظة.

وأضاف “عبدالراضي” لـ “القاهرة 24″، أن وزارة الزراعة ليست طرفًا وحيدًا في هذه الأزمة، وهي مشكلة مشتركة بين وزارتي الزراعة والبترول، مؤكدًا على أن تعطل بعض مصانع الكيماويات كان سببًا رئيسيًا في عدم وصول الكميات المقررة، ما أدى إلى حدوث هذه الأزمة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة في الأزمة، وسيتم ضخ كميات من الأسمدة، يتم توزيعها على الجمعيات الزراعية.

يأتي هذا، في الوقت الذي اشتكى فيه مزارعو سوهاج، من عدم تسلمهم حصة الأسمدة الخاصة بالموسم الصيفي، حتى الآن، بالإضافة إلى تضررهم من قلة الحصة المنصرفة للفدان، مقارنةً بالعام الماضي.

واضطر المزارعون إلى افتراش الأرض أمام الجمعيات الزراعية، في انتظار وصول السماد، والحصول على حصتهم المقررة.

وأكد المزارعون، أن سعر “شيكارة السماد” سجل رقمًا قياسيًا، وارتفع سعرها إلى 350 جنيهًا، في السوق السوداء مقابل 175 جنيهًا، للشيكارة المدعمة من سماد اليوريا، الأمر الذي تسبب في أزمة خانقة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الصيفي.

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