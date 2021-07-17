تراند الفن: طوارئ بمستشفى أسوان الجامعي خلال عيد الأضحى المبارك

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 مساءً - أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، رفع حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات القصوى بالمستشفى الجامعي بأسوان، ويأتي ذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وكلف رئيس الجامعة، إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة حرصًا على سلامة المرضى في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية، إن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد الموجودة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولي العمل فى حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم الموجودة.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه يتم تقديم كافة الاستعدادات الطبية لخدمة مرضى محافظة أسوان ومرضى أهالي محافظات جنوب الصعيد، كما تتم الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وتم تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى أسوان الجامعي بعد إحضار قطعة صيانة من الخارج والجهاز يعمل حاليا لخدمة مرضى جميع أقسام المستشفى الجامعي بأسوان.

وقدم الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، التهنئة للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية بأسوان وإلى جميع أهالي أسوان بمناسبة عيد الأضحي المبارك، متمنيا دوام الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

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