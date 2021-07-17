تراند الفن: مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع بالجهاز الإداري وانتظام الثنائي التونسي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ملعب الترسانة، اليوم؛ لاستمرار أعمال الصيانة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة منذ فترة التوقف الأخيرة.

وقبل انطلاق المران، عقد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع أحمد عبد المقصود مدرب الفريق والدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري، للتنسيق في بعض الأمور الفنية والإدارية للفترة المقبلة قبل الدخول في معسكر مغلق الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

وشارك محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق بالتدريبات الجماعية، بعدما خاض تدريبات منفردة أمس، كما انتظم التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي في التدريبات، بعدما حصلا الثنائي على راحة أمس؛ لعودتهم من تونس.

وواصل عبد الله جمعة خوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، في ظل معانته بالإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأدى اللاعبين تقسيمة فنية تحت أنظار كارتيرون؛ من أجل استعادتهم الحالة الفنية، بعد أن كان التركيز خلال مران أمس على الناحية البدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريبه حتى بعد غد الاثنين، على ملعب الترسانة، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم في معسكر مغلق ابتداء من الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

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