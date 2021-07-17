تراند الفن: المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه الأول في اليابان قبل مواجهة إسبانيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم مرانه الأول علي أحد الملاعب المخصصة لتدريبه قبل لقائه الخميس المقبل أمام إسبانيا في مستهل مشواره في أولمبياد طوكيو 2020.

أدى الفريق مرانه الساعة السابعة بتوقيت اليابان، بعد أن وصلت البعثة ظهرًا وأجرت مسحة طبية للكشف كورونا ثبت منً خلالها سلامة جميع أفراد البعثة.

واعتبارا من الغد سيؤدي المنتخب تدريبه في موعد لقاء إسبانيا وهو الرابعة والنصف عصرًا، وتم تنظيم توقيتات وجبات الطعام بمعرفة الدكتور أيمن زين طبيب الفريق.

ويقيم المنتخب في الدور الخامس بأحد فنادق سابورو داخل الفقاعة الطبية ولا يغادر حجرته إلا للطعام أو التدريب حسب تعليمات اللجنة المنظمة الصارمة.

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