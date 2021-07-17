تراند الفن: السيطرة على حريق بمكتب رئيس مدينة دكرنس (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 07:09 مساءً - سيطرت قوات الدفاع المدني بدكرنس، مساء اليوم، على حريق التهم مكتب رئيس مجلس مدينة دكرنس منذ قليل وحرق محتوياته.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، وتبين أن المكتب بالدور الثالث بديوان عام مجلس المدينة، فيما رجحت الأجهزة الأمنية أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربائي لأحد أجهزة التكييف بالمكتب.

وانتقلت قوة من مباحث دكرنس لمكان الواقعة لمعاينة الحريق، حيث وجد الحريق بمكتب رئيسة مجلس المدينة، نتيجة حدوث ماس كهربائي بتوصيلات التكيف الخاص بالمكتب، وذلك بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية ولم تتهم أحدا في ذلك.

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