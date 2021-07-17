نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أجهزة الجوالات من لولو في صفقات عيد الأضحى الضخمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوي عروض أجهزة الجوالات من لولو في صفقات عيد الأضحى الضخمة مميزة جيدا حيث يقدم لكم هايبر لولو أقوى العروض والتخفيضات على مختلف أجهزة الجوال وملحقاتها من أجهزة صغيرة مثل السماعات اللاسلكية اللازمة لأجهزة الجوال وغيرها من ملحقات مهمة. عروض أجهزة الجوالات من لولو في صفقات عيد الأضحى الضخمة لاب توب ألعاب ليزر بلايد ستيلث Razer Blade Stealth 13 UltraBook فقط بسعر ٧٠٩٩ ريال سعودي بدلا من ٧٥٩٩ ريال سعودي.

بينما يكون سعر ايفون آبل ١٢ برو ماكس Iphne Apple 12 pro max ٢٥٦ جيجا بايت لون أزرق ٤٧٩٩ ريال سعودي بدلا من ٥٣٤٩ ريال سعودي.

ايفون ١٢ آبل Iphone Apple 12 ١٢٨ جيجا بايت بسعر مميز ٣٣٤٩ ريال سعودي بدلا من ٤٠٤٩ ريال سعودي.

ساعة آبل Apple Watch الإصدار السادس ٤٠ ملم بسعر ١٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٨٤٩ ريال سعودي، بينما يكون سعر ساعة آبل Apple Watch الإصدار السادس ٤٤ ملم ١٧٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٩٦٩ ريال سعودي.

إيربودز برو من آبل Apple airpods pro بسعر ٧٩٩ ريال سعودي بدلا من ٩٩٩ ريال سعودي.

آبل إيربودز Apple airpods ومعها كفر شحن لاسلكي بسعر ٥١٩ ريال سعودي بدلا من ٦٩٩ ريال سعودي.

بينما ايفون آبل إكس أر Iphone Apple Xr ١٢٨ جيجا بايت ٢٠٢٤ ريال سعودي بدلا من ٣١٣٤ ريال سعودي.

ثم يكون ايفون ١١ من آبل Iphone Apple 11 ١٢٨ جيجا بايت فقط بسعر ٢٧١٤ ريال سعودي بدلا من ٣٢٩٩ ريال سعودي . تخفيضات العيد على المنتجات الغذائية من هايبر لولو سعر الكيلو من البرتقال المصري ٢.٤٥ ريال سعودي بدلا من ٣.٩٥ ريال سعودي حيث إن البرتقال يساعد الإنسان في التحكم في شهيته من حيث الجوع والشبع ويحافظ أيضا على صحة الجسم والبشرة، ويحمي الجسم من السكتة الدماغية ويقوي مناعة الجسم، بينما سعر الكيلو من الموز ٣.٧٥ ريال سعودي بدلا من ٥.٦٥ ريال سعودي حيث إن الموز أيضا غني بعنصر البوتاسيوم وأيضا يقوي المناعة ويعالج الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي، ويمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

ثم يقدم لولو عبوة ٥٠٠ جرام من الثوم المقشر بسعر ٤.٩٥ ريال سعودي يدلا من ٧.٩٥ ريال سعودي.

بينما يكون سعر الكيلو من البصل السعودي. ٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣.٩٥ ريال سعودي.

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