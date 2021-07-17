تراند الفن: “العاشرة ممكن”.. جماهير الإسكندرية تتوقع فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - أعربت جماهير كرة القدم في محافظة الإسكندرية، عن أملها في أن يتوج الأهلي بالبطولة العاشرة لدوري رابطة الأبطال الإفريقية، وتحقيق الفوز على فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وقال عمر حافظ، أحد مشجعي النادي الأهلي: “أتوقع أن يحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا اليوم السبت، ويحقق اللقب العاشر”، مؤكدًا أن الأهلي سيخوض مباراة هجومية، والبحث عن إحراز هدف مبكر سيسهل مهمة الفريق الأحمر نحو اللقب، متوقعًا أن يحسم النادي الأهلي الفوز بهدفين لمحمد شريف ومجدى أفشة.

وقال عبد الرحمن أنور، مشجع أهلاوي آخر: “اعتقد أنها مباراة سهلة على الفريق المصري، وأن الأهلي مطالب بالعب بطريقته الطبيعية”، متوقعًا تحقيق الفوز برباعية يحرزها مجدي أفشة وشريف وصلاح محسن.

وقال كريم عبدالسلام، مشجع أهلاوي: “أتوقع فوز الأهلي بـ3 أهداف نظيفة، وسيلعب بطريقة 4/2/3/1”، مؤكدًا أن الفريق المنافس متواضع لكن يجب احترامه واللعب أمامه بجدية كبيرة، حتى يتحقق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وقال محمود عيد، مشجع أهلاوي: “أتوقع فوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء وحصد اللقب العاشر”، مشيرًا إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، سيلعب بطريقة هجومية قوية والضغط بطول الملعب مع الحرص الدفاعي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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