فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - أكدت

إدارة سد “الروصيرص” في السودان “استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة

تصل إلى 50%”.

وأصدرت

إدارة السد تحذيرات من أن “تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر”، في وقت

قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة، بحسب موقع روسيا اليوم.

وكانت

مصر قد أعلنت اتخاذ إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه.

وأكد

وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي

بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انخفاض منسوب المياه 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.