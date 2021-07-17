تراند الفن: 6 شروط رئيسية تحقق منها قبل شرائك للأضحية.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - أكدت أمانة منطقة الرياض، على أهمية أن تتوفر 6 شروط رئيسية في الأضحية، ينبغي التحقق منها قبل شراء المضحي للأضحية.

وتشمل تلك الشروط ما يلي:

• أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل – البقر – والغنم ضأنها – وماعزها.

• أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره.

• أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذونًا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك.

• أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة: (العور البين – المرض البين – العرج البين – الهزال المزيل للمخ).

• أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

• أن يُضحى بها في الوقت المحدود شرعًا وهو بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

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