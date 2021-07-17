فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 08:10 مساءً - يقدم

موقع ويك إند بث مباشر، للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بين الأهلي

وكايزر تشيفز ، والتي تقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

وسوف

يتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت بريميوم 1، المالك الحصري لمباريات دوري أبطال

أفريقيا، كما ستكون المباراة بتعليق علي محمد علي.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بث مباشر.. الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.