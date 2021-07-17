شوف عروض اكسترا عيد الأضحى تخفيضات من 20 ل 60% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم يعرف اكسترا بأنه واحد من أكبر الأسواق داخل المملكة العربية السعودية التي تعمل على تقديم الكثير من المنتجات عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، وبمناسبة عيد الأضحى عمل على تقديم أقوى العروض والتخفيضات حتى يستمتع بها أكبر قدر من المستهلكين، فدائماً شركة اكسترا تكون الوجهة رقم واحد الذي يذهب لها العملاء لذا تهتم كثيراً باحتياجاتهم.

عروض اكسترا لعيد الأضحى

عروض وخصومات اكسترا دائماً متاحة ومتجددة يوماً بعد يوم ومع كل موسم عروض جديدة، واليوم نستعرض لكم أقوى عروض عيد الأضحى المبارك ومنها التالي:

تخفيضات اكسترا غسالة أوتوماتيك تعبئة أمامية ال جي غسيل 21 كيلو 12 كيلو تجفيف ستانلدس مقدمة من اكسترا بخصم 38.89% وتكون بسعر 10999 ريال بدلاً من 17999 ريال سعودي. خصومات اكسترا ثلاجة باب بجانب باب ال جي 28.1 قدم متوفرة باللون الفضي الرائع مع خصم 32.14% وبسعر 9499 ريال سعودي بدلاً من 13999 ريال سعودي وضمان لمدة سنتين. مكيف ال جي دولاب ديلوكس 46000 وحدة بارد وحار مع ضمان لمدة سنتين بخصم 25.22%، سعر 8599 ريال بدلاً من 11499 ريال سعودي.

أقوى خصومات اكسترا على أجهزة المكيف

يعتبر المكيف من أهم الأجهزة التي تستخدم في المملكة نظراً للارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ويقدم لكم اكسترا عروض رائعة على مجموعة مختارة من المكيفات: