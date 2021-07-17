تراند الفن: الزمالك يشكر الترسانة على استضافة تدريبات الفريق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 مساءً - توجه حساب الزمالك الرسمي بالشكر لمسئولي الترسانة على استضافة تدريبات الفريق الأول بالنادي، نظرا لوجود أعمال صيانة وإصلاحات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكتبت صفحة النادي عبر موقعها على “تويتر”: “دائمًا نقدر العلاقة التاريخية مع الجار التاريخي”.

ووافقت إدارة نادي الترسانة على طلب مسؤولي الزمالك، بنقل تدريبات الفريق الأول بالنادي إلى ستاد حسن الشاذلي بمقر الشواكيش؛ نظرا لوجود إصلاحات بأرضية استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

وتقدم الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بالشكر إلى إدارة الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد، وأعضاء المجلس، واللواء محمد مصطفى المدير التنفيذي للنادي، على الترحاب وقبولهم طلب الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريبه حتى بعد غد الإثنين، على ملعب الترسانة، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم في معسكر مغلق ابتداء من الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

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