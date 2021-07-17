تراند الفن: جماهير الأهلي بالشرقية: “العاشرة في الجزيرة وأفشة وشريف هيهدّفوا” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 مساءً - توقع عدد من جماهير النادي الأهلي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فوز المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يتنافس عليها في المباراة النهائية التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت، بمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وقال المستشار عبدالله المصري، من أهالي مدينة العاشر من رمضان، إن النادي الأهلي هو المرشح الأوفر حظًا لحصد اللقب العاشر، مضيفًا: “العاشرة في الجزيرة وأفشة وشريف هيهدفوا النهاردة”.

وأوضح المصري لـ “القاهرة 24″، أن النادي الأهلي يمثل مصر اليوم، وأن جموع المصريين خلف فريقها وبطلها لتحقيق النجمة العاشرة.

وبين عدد من السودانيين ممن يقطنون المدينة الصناعية بمحافظة الشرقية، أوضح شابين أن الأهلي الأقرب لحصد اللقب الإفريقي، وسط تأكيد على أن أبناء القلعة الحمراء في طريقهم لحصد البطولة الإفريقية.

وعند تمام التاسعة مساء اليوم السبت، تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، في لقاء يجمع بين النادي الأهلي بطل مصر، ونادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في مواجهة تميل كفة التاريخ خلالها المارد الأحمر، الذي سبق له الفوز بلقب البطولة 9 مرات سارقة، آخرها نهائي القرن والفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة الشهيرة بعبارة “القاضية ممكن”.

ويدخل الفريق الجنوب إفريقي اللقاء متسلحًا بروح المغامرة أملًا في إحداث المفاجأة، وحصد الألقاب الأول في تاريخه بعدما تأهل للمباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى طوال مشواره الإفريقي.

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