تراند الفن: إندونيسيا تدرس تمديد قيود الإغلاق في البلاد بسبب الارتفاع الهائل في إصابات كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 مساءً - أفادت وكالة الأنباء “رويترز”، أن إندونيسيا تعتزم تمديد قيود الإغلاق في البلاد، بسب الارتفاع الهائل في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال لوهوت بانجيتان وزير الشؤون البحرية والاستثمار، إن إندونيسيا تدرس ما إذا كانت ستنهي قيود فيروس كورونا المفروضة على الحركة في البلاد، كما هو مخطط لها أو تمددها، خلال مكافحة البلاد موجة جديدة من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنتهي القيود المفروضة على الحركة، والتي تشمل إغلاق مراكز التسوق، وطلب العمل من المنزل للعمال غير الأساسيين في 20 يوليو المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن انخفاض قيود الإغلاق لا يشير إلى انخفاض في الحالات، “نحن نقيم ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التمديد”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن قرارها خلال أيام.

وأظهرت بيانات “رويترز” أن إندونيسيا أبلغت عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أكثر من أي دولة في العالم خلال الأيام السبع الماضية، مدفوعة بانتشار متغير دلتا الأكثر ضراوة، وجاءت في المرتبة الثانية بعد البرازيل من حيث عدد الوفيات.

وسجلت إندونيسيا اليوم السبت 51952 حالة إصابة جديدة و1092 حالة وفاة جديدة، بمعدل التطعيم منخفض عند 6٪ من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 270 مليون نسمة.

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