فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 مساءً - قررت

المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي

العراقي نزار الفارس إداريا وتحديد ميعاد جلسة لها مع أول دور انعقاد.

وأقام

المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة

رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير

فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي(السوشيال ميديا).

وجاء

في الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس أنه بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر

لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس) وما تلاه

ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف

وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت

أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قرار من المحكمة في قضية رانيا يوسف ونزار الفارس .. 5 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.