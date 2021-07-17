تراند الفن: ننشر قواعد القبول لتنسيق الشهادات المعادلة العربية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 2230 لسنة 2021، فيما يتعلق بقواعد القبول للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة (العربية) عام 2021، والمتقدمين لتنسيق 2021 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2021/2022.

ونص القرار على الأتي:

* أن یكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2021، والمتقدمين لتنسيق 2021 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2022، وفقا للضوابط التالية:

1- يحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية، من الدول العربية للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة وهي: “نسبة الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم، كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في نفس العام)”.

وأوضح القرار أنه يتم حسابها وفقًا لما يلي: “يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من الشعبة العلمية لكل شهادة ثانوية عامة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية الشعب العلمية”، ومثال على ذلك إذا كان عدد الطلاب المتقدمين من شهادة ثانوية عربية (الشعبة العلمية) 1000 طالب، وعدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظامیین من طلاب الثانوية العامة المصرية القسم العلمي 95000 طالب تكون النسبة المرنة (1.0526316%).

ويتضمن القرار، أيضًا بأنه يتم حساب نسبة المتقدمين من الشعبة الأدبية لكل شهادة ثانوية عامة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية الشعبة الأدبية.

* أن يكون إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن 5%، وفي حالة كان إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من (% مثلا 4%، يتم رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها في 4/5 أي (1.25) ليصبح إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية (5%).

ويتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة على حدة في كل كلية أو معهد يضرب النسبة المخصصة لكل شهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية معهد مع عدم جبر کسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.

* ألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية عن مكان واحد كل كلية أو معهد.

ويتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة منها.

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