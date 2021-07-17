نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم أقوى تخفيضات السعودية تصل ل60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية على الجوالات، أجهزة الموبايل توجد في الأسواق بأسعار مرتفعة جداً ولكنها توجد في شركة اكسترا بأعلى التخفيضات والخصومات التي يستحق العميل أن يحصل عليها من خلالنا، كما أن اكسترا دوماً تفاجأ العملاء بعروض متجددة بصورة مستمرة.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا على الجوالات نقدم لكم اليوم من اكسترا أقوى العروض والخصومات على أجهزة الموبايل والجولات متنوعة العلامات والماركات والفئات ومنها:

عروض اكسترا اليوم جوال سامسونج جالكسي إيه 21 إس سعة 64 جيجا باللون الأزرق متوفر بخصم 20.75% ليصبح سعر الهاتف 649 بدلاً من 819 ريال سعودي.

خصومات اكسترا جوال سامسونج جالكسي إيه 4.12 جي سعة 64 جيجا باللون الأسود متوفر في اكسترا بسعر 599 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7 إس إي الجيل الخامس سعة 128 جيجا باللون البنفسجي وهو الجوال الأكثر مبيعاً في اكسترا ومتوفر بخصم 15.63% ويتم الحصول عليه بسعر متميز 349 ريال بدلاً من أن يكون بسعر 1899 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 الجيل الخامس سعى 256 جيجا باللون الأرجواني وهو أيضاً الهاتف الأكثر مبيعاً المقدم بخصم 13.16% ويكون بسعر 1649 ريال بدلاً من 1899 ريال وفر 250 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا على كل الأجهزة:

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