تراند الفن: بعد مرور 30 دقيقة.. الأهلي يفشل في فك شفرات دفاع كايزر تشيفز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:10 مساءً - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأت المباراة بقوة من جانب الفريقين، كل فريق يحاول السيطرة على مجريات المباراة، لتحقيق دوري أبطال إفريقيا، لا سيما أن الفريق الأحمر يريد اللقب العاشر في تاريخه.

في الدقيقة 2، حصل فريق كايزر تشيفز على ضربة ركنية، نفذت داخل المنطقة وشتتها لاعبي الأهلي على مرتين.

في الدقيقة 5، كرة مقوسة من علي معلول، على رأس عمرو السولية، مررها لكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايزر تشيفز.

في الدقيقة 8، حصل لاعب فريق كايزر تشيفز برنارد باركر، على بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي على أيمن أشرف، لاعب الأهلي.

في الدقيقة 10، كاد فريق الأهلي، أن يحرز الهدف الأول، عن طريق طاهر محمد طاهر، بعد تصويبه من داخل المنطقة يتصدى لها المدافع وتخرج إلى ركنية.

كاد فريق كازر تشيفز أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة 16، بعد تسديدة من سمير نوركوفيتش تصدى لها محمد الشناوي، بسهولة في أول تهديد على مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 19، سدد حسين الشحات، كرة من خارج منطقة الجزاء، أعلى من مرمى كايزر تشيفز.

وفي الدقيقة 21، حصل أيمن أشرف لاعب الأهلي، على بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي على لاعب كايزر تشيفز.

وفي الدقيقة 24، كاد محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن يحرز الهدف الأول، بعد متابعة رأسية من عمرو السولية بتصويبه بعيدة تمامًا عن مرمى أكبيي.

ومرت أول ربع ساعة من المباراة بالتعادل السلبي بين الأهلي وكايزر تشيفز، وسط سيطرة من القلعة الحمراء على المباراة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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