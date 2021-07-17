تراند الفن: حلا شيحة ترد على منتقديها: “هنفضل نغلط ونصلح”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:10 مساءً - قالت الفنانة حلا شيحة، إنه من الجميل أن يعترف الشخص بأخطائه ويصلحها؛ وذلك بعد تعرضها لانتقادات لاذعة؛ بسبب قراراتها بين الاعتزال والعودة للفن ثم قرار ارتداء الحجاب والعدول عنه.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع “انستجرام”: “مفيش أجمل من أننا نعيش ونستمتع بحياتنا ونفرح ونتبسط ونبسط ولادنا ونفرحهم ونفرح معاهم ونربيهم علي قيم وأخلاق مابقتش موجودة في أيامنا دي ونربيهم ونتربي معاهم ونغلط ونصلح وحنفضل نغلط ونصلح ولازم نغلط”.

وتابعت: “بس جميل أننا نعترف بغلطنا ونصلحه ونتعلم منه وهنفضل نتعلم أحد ما نموت ونعيش مع كلام ربنا الجميل ونفرح بمنهجه ونحب الحق والعدل والخير والجمال والإبداع الرباني الجميل، جميل اننا نعمل كل ده وفق منهج مفيش أجمل منه ولا أعدل منه ولا أعظم منه في الكون كله”.

وكانت حلا شيحة أعلنت مؤخرا توبتها عن المشاهد التي جمعتها بالفنان تامر حسني في فيلمهما الجديد “مش أنا”، والذي يُعرض حاليا في السينمات.

وقالت حلا شيحة إنها تفاجأت بنزول كليب أغنية “بحبك” في أيام ذي الحجة المباركة: “أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة.. أيام مُباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي”.

وأوضحت حلا شيحة: “إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا، بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جُواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح.. بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى”.

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