تراند الفن: وزارة المالية السعودية تصرف 104 مليارات ريال للقطاع الخاص خلال 2021

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:10 مساءً - أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم السبت، إنهاء إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال بما نسبته 97% من إجمالي أوامر الدفع المُتسلَّمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021.

وفي أبريل الماضي أنهت وزارة المالية السعودية إجراء صرف 31 مليار ريال بما يعادل 99% من إجمالي أومور الدفع المتسلَّمة الخاصة بمتطلبات القطاع الخاص، خلال الربع الأول من عام 2021.

وبلغت قيمة المدفوعات للقطاع العام 186 مليار ريال في الفترة نفسها.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر “منصة اعتماد الإلكترونية”، حيث تمكّن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية “المملكة 2030”.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ذكر أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات.

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