تراند الفن: إطلاق الرصاص على المتظاهرين وحرق سيارات في احتجاجات شح المياه بإيران (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:10 مساءً - شهد إقليم الأحواز تظاهرات حاشدة لليوم الثالق على التوالي، ضد تحويل مجرى نهر كارون بعيدًا عن الإقليم، من قبل السلطات الإيرانية.

ووفقًا لوسائل إعلامية إيرانية، لقي شخص على الأقل مصرعه خلال الساعات الماضية، في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين على شح المياه بمحافظة خوزستان، فيما أظهر مقطع فيديو نشره موقع إيران إنترناشيونال، اشتعال النيران بإحدى السيارات الموجودة بمقر الاحجاجات.

كما اندلعت تظاهرات بمدينة الحميدية جنوب إيران احتجاجًا على تجفيف الأنهار وشح المياه.

وأغلق المتظاهرون بمدينة معشور، الطرق الرئيسية، اعتراضًا على نقص المياه، مطالبين السلطات الإيرانية بتوفير الاحتياجات اللازمة من المياه لكافة المواطنين.

وأجرت السلطات الإيرانية تحويلًا لنهر كارون، الذي يمر بمحافظة خوزستان، ويمثل الممر المائي الوحيد لإقليم الأحواز، ما ترك السكان العرب يواجهون أزمة مياه.

وتفاقمت مشكلة المياه في الآونة الأخيرة، مع تحويل النظام لمياه النهر بشكل أكبر نحو مناطق أصفهان وزايندهرود، شمال شرق الإقليم العربي.

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