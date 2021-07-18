تراند الفن: فيفا وكبار الأندية الأوروبية يهنئون الأهلي على تتويجه باللقب الإفريقي العاشر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حرص عددًا من كبار الأندية الأوروبية على تهنئة النادي الأهلي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي روما عبر موقع “تويتر”:”تهانينا من العاصمة الإيطالية للنادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي”.

وكتب فريق تشيلسي عبر حسابة الشخصي “فيس بوك”: “إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق، تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية”.

كتب نادي يوفينتوس عبر صفحته على “تويتر”: نبارك للنادي الأهلي، فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه”.

وغردت صفحة الفيفا الرسمية على تويتر: “تهانينا للنادي الأهلي وننتظركم في كأس العالم للأندية”.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالمغرب، في مواجهة سجل فيها محمد شريف، وحسين الشحات، وعمرو السولية.

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