شوف أقوى عروض عيد الأضحى بنده السعودية

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عمر شويل - جدة أقوى عروض عيد الأضحى بنده السعودية ذلك الهايبر الضخم الذي بدأ عمله بالأسواق منذ عام 1978 بالمملكة العربية السعودية، ويعمل وفق استراتيجية قوية جعلته شركة بيع تجزأه لها مكانتها بالأسواق، كما تخدم أكثر من 120مليون عميل سنويا، ويزداد عدد العملاء كل عام عن العام السابق له بفضل العروض الكثيرة التي تقدم للعملاء وتوفر لهم احتياجاتهم بأسعار مناسبة لهم وذلك في مختلف المنتجات سواء كانت سلع معمرة أو أدوات منزلية أو مواد غذائية.

أقوى عروض عيد الأضحى بنده السعودية

لا يتوقف هايبر بندة عن العروض بل هي في حقيقة الأمر مستمرة طوال العام وبكل الفروع بالمملكة، وتتنوع العروض على كل المنتجات على كل المنتجات داخل هايبر بندة بمناسبة عيد الأضحى.

عروض هايبر بندة على اللحوم

أقوى عروض عيد الأضحى بنده السعودية على اللحوم تعد من أكبر العروض خاصة ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير والبركات.

حيث وصل ثمن كيلو اللحم عجل بدون عظام إلى 42.95 ريال سعودي.

موزة غنم أسترالي بالعظم 49.95 ريال سعودي.

قطع عجل بالعظم 34.95 ريال سعودي.

أما عن إسكالوب بقري برازيلي 39.95 ريال سعودي، كم يوجد برجر برازيلي 26.95 ريال سعودي

أقوى عروض عيد الأضحى بنده السعودية على التوابل والمكسرات

عائلات المملكة تهوى التوابل لما تضيفه على الطعام من روائح ومذاق وكذلك فائدة، لذلك يسرع أهل المملكة لشراء التوابل بكثرة خاصة بعيد الأضحى حيث تستخدم مع اللحوم بكثرة.

كما يشتهر أهل المملكة بحبهم الشديد للمكسرات، ولذلك عروض هايبر بنجدة على المكسرات والتوابل لا تتوقف فتعرض بندة:

هيل رقم واحد 44.95 ريال سعودي لـ 250 جرام.

كما بلغ كيلو المكسرات المشكلة إلى 49.95 ريال سعودي،

عروض هايبر بندة على المعجنات والمخبوزات

عيد الأضحى هو وقت الضيافة والعربي يتصف بالكرم ولذلك يوفر هايبر بندة أقوى عروض عيد الأضحى بنده السعودية على مختلف أنواع المخبوزات مثل:

البيتي فور مشكل بسعر 17.95 ريال سعودي.

قالب كيك قوس قزح بثمن 29.95 ريال سعودي.

كما يوجد كيك إنجليزي بالفواكه المجففة والجزر 250 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي.

عروض بندة هايبر على الألبان

بندة لا تتوقف عن العروض بكل المنتجات منها العروض على الألبان ومن تلك العروض المذهلة:

أربعة علب قشطة المراعي 170 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

كما نرشح لك حليب مركز خمس علب 170 جرام بسعر 8.95ر ريال سعودي.

وهناك عرض أخر على الحليب المكثف المحلى رويال شيف 390 جرام عدد 2 علبة بسعر 8.95 ريال سعودي.

عروض بندة ماركت على الهواتف الذكية

قسم بندة على الهواتف الذكية بلغ شهرة كبيرة وأصبح وجهة لعدد كبير من الذين يريدون شراء هاتف بسعر معقول ومن العروض المقدمة: