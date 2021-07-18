تراند الفن: محمد شريف: عاهدنا أنفسنا على الفوز بالكأس الذهبية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أبدى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويجه مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، والثانية له في صفوف الفريق.

قال محمد شريف عقب مباراة كايزر تشيفز: “بعد مشاركتنا في كأس العالم للأندية بقطر عاهدنا أنفسنا على الفوز بلقب البطولة الإفريقية مرة ثانية لكي نعود للمشاركة في المونديال من جديد”.

وتابع قائلًا: “المباراة النهائية لدوري الأبطال كانت صعبة للغاية، ولكننا كنا عازمين على تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة من أجل إهدائها إلى جماهير الأهلي التي تستحق منا المزيد دائمًا”.

وفاز فريق الأهلي على منافسه فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

بهذا الفوز، توج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ10 في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي.

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