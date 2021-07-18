تراند الفن: بعد إعلان أشرف زكي مقاضاته.. نجل الحويني يحذف بوست “أنت ديوث” (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:10 صباحاً - حذف حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبو إسحاق الحويني، المنشور الذي تطاول فيه على أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، والذي وصفه فيه بـ “الديوث”، بعد تصريحاته الأخيرة وهجومه على الفنانة حلا شيحة، بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني.

وحذف نجل الحويني “البوست” نهائيًا من صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما أعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه سيقاضي حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبو إسحاق الحويني، بعدما هاجمه بسبب قرار النقابة ضد الفنانة حلا شيحة، التي تبرأت من فيلمها “مش أنا”.

وتطاول حاتم الحويني، نجل الشيخ السلفي، أبو إسحاق الحويني، على أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية بعد تصريحاته الأخيرة، وهجومه على الفنانة حلا شيحة، بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني، واصفًا النقيب بعبارة “أنت ديوث”.

وكتب حاتم الحويني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “أهل بيتك كما يقول الناس يتاجرون بأجسامهم ويعرضونها للبيع في خلاعة وفجور وفسق مقابل جنيهات تحت مسمّى الفن الهابط الساقط السافل”.

وتابع: “يا دكتور أشرف أنت تسمّي في وصف الشرع “ديوث” أي الذي لا يغار على أهله فيترك زوجته تخرج شبه عارية، وبين أحضان الممثلين مع القبلات قابعة، وحلا شيحة، وإن سقطت في مستنقع الفجور مرة أخرى إلا أنّنا نرى أن نفسها اللوامة في طريق الانتصار على نفسها الأمارة بالسوء أعانها الله وثبّتها، والسقوط ليس عيبًا، إنما العيب المكوث في هذا السقوط الذي فيه غضب الرّب سبحانه”.

مضيفًا: “يكفي أن ربنا قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم”، أعيذك بالله أن تكون ممّن قال الله فيهم” أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا”، وأيضًا: “قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ۝ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا”.

واختتم هجومه قائلًا: “انت أكملت الـ60 سنة وقد قال ﷺ: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة» أي أعطاه فرص كثيرة للتوبة، فأنصحك أن تتدارك ما اقترفته يداك بالتوية، والله رحيم ودود يقبل ويغفر”.

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