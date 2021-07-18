تراند الفن: اتحاد شباب الجمهورية يرفع سن انضمام الأعضاء إلى 45 عامًا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أعلن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، عن تعديل الشروط الخاصة بالفئة العمرية لعضوية الاتحاد لتصبح من 18 لـ45 عامًا.

وقالت الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب السابق، إن هذا التعديل يأتي بناءً على ما تلقيناه من طلبات من الشباب الراغبين بالانضمام للاتحاد برفع السن الخاص بالانضمام لـ45 عامًا.

وأضافت جهاد عامر، أن التسجيل باتحاد شباب الجمهورية متاح من خلال الموقع الرسمي www.nregypt.com.

وأوضحت أنه يمكن من خلال الموقع الرسمي التسجيل في اتحاد شباب الجمهورية الجديدة والتعرف على الأعداد المشاركة، والتي قد بلغت 21000 متطوع من بينهم 6510 إناث و14490 ذكور والتي تشمل الفئة العمرية أقل من 18 عامًا 756 متطوعًا ومن 18:25 6048 متطوع ومن 25:35 بلغ 7833 متطوع ومن 35:40 بلغ 6363 متطوع، كذلك فيديو تعريفي عن الاتحاد.

الجدير بالذكر أن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يضم تجمع شبابي مصري يجمع كافة الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة بهدف توحيد جهود العمل المجتمعي والتنموي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف لتكوين مظلة تفاعلية لشباب مصر لتعزيز الوعي الوطني، توسيع نطاق الشراكات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم الكوادر وتمكين الكوادر الشبابية ذات الخبرات العلمية والعملية، لدعم وتنفيذ الخطط التنموية المجتمعية وإرساء قواعد العمل التطوعي من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة، تخطيط وتنفيذ وتنسيق أنشطة مجتمعية وطنية لتنمية قدرات الشباب على مستوى المحافظات والاستفادة المثلى من القدرات الإبداعية.

ويهدف الاتحاد إلى تأسيس كيان وطني يكون قادرًا على إحداث تغيير وتطوير في الحياة المجتمعية، كذلك استثمار طاقات ورؤى وأفكار الشباب بما يساهم في نهضة المجتمع المصري، لإعداد جيل جديد من شباب مصر متدرب على التحديات والصعوبات ومسلحا بالخبرات العلمية.



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