تراند الفن: نجل برلماني وشقيقه يصيبان مواطن بالرصاص في دار السلام.. والمباحث تضبط متهم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:10 صباحاً - قال شهود عيان إن نجل برلماني وشقيقه، تورطا في واقعة إطلاق أعيرة نارية صوب مواطن بدائرة قسم شرطة دار السلام، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري.

وبينت التحريات الأولية أن الواقعة كانت بسبب مشادة كلامية في الشارع ولاذ نجل البرلماني بالهرب عقب ارتكاب الواقعة لكن رجال المباحث تمكنوا من ضبط شقيق البرلماني وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكلفت مباحث القاهرة بسرعة القبض على المتهم المتورط في إطلاق النيران، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت مباحث السلام إخطارا من مستشفى دار السلام العام يفيد استقبال مواطن يدعى “حسين ا”، مصاب بطلق ناري، وبيّن الفحص المبدئي وسؤال شهود عيان، نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشخص أخر يدعي” ا.ع”، وقام الثاني بإصابة المجني عليه بطلق ناري، وحُرر محضرا بالواقعة.

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