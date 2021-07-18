تراند الفن: اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعلن سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي.

وتعتبر اللجنة أن التهنئة كأنها لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة.

وبدلا من الهدف الأسمى وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية.

كذلك ترفض اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم.



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