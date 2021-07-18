تراند الفن: بعد قليل.. الزمالك يصدر بيان استنكار لما حدث من جماهير الأهلي ضد شيكابالا ولاعبي الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يصدر نادي الزمالك بيانا بعد قليل يستنكر فيه الأحداث الأخيرة من جانب جماهير الأهلي وإهانة لاعبي الزمالك وخاصة شيكابالا قائد الفريق الأبيض خلال احتفالات الجماهير.

وعلم “القاهرة 24” من مصادره أن البيان الذي سيصدر بعد قليل وتعكف اللجنة علي صياغته من أجل إصدار في الوقت الحالي أو صباح اليوم علي اقصي تقدير سيكون عبارة عن استنكار شديد اللهجة ضد ما حدث من الجماهير.

وتؤكد اللجنة في بيانها أنه حرصت علي تهنئة الأهلي من أجل إنهاء أي حملات للفتن وإنهاء أي أزمات قد تحدث من الجماهير ولكن ما حدث من جماهير الأهلي يعد خروجا عن هذا الإطار.

وأكد المصدر أن اللجنة تدرس أيضا مخاطبة مجلس الأهلي حول هذا الأمر وأن كان المجلس غير موجود في القاهرة ولكن عليه كمجلس لكيان كبير أن يتحرك ضد هذه الأمور التي تأجج نار الفتن والأزمات.

وكان الزمالك قد قدم التهنئة الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا حيث أصدرت بيان قدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب من خلاله التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين بعد فوز النادي الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقي التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم ٥٧ في تاريخ البطولة.

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