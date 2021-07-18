تراند الفن: مصرع سيدة وإصابة مُسن في انهيار أجزاء من عقار بوسط الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 صباحاً - لقيت سيدة مصرعها أصيب أخر، إثر سقوط أجزاء من عقار بشارع منشية النزهة بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط سقف العقار رقم 8 بشارع منشية النزهة، ووجود مصابين، وعلي الفور توجهت قوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط سقف داخلي من العقار الآيلة للسقوط، أدي بمصرع سيدة تُدعي “نادية محمود محمد”، فيما أصيب مواطن يُدعى زهر طنطاوي- 75 عاما، وتم نقله إلي مستشفى جمال عبد الناصر.

وتم إخلاء العقار وتشكيل لجنة هندسة لمعاينته واتخاذ قرار بشأنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.

فيما توجه فريق من لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، لمعاينة العقار وبحث حالة تةسكان وتوفير الدعم اللازم لهم.

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