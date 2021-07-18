تراند الفن: أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن تتويج المارد الأحمر بقلب دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي.

وكتب موسيماني عبر صفحته على موقع “تويتر”:”لا يزال هناك مجال للتطور، وسنحقق الأفضل في العام المقبل”.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالمغرب، في مواجهة سجل فيها محمد شريف، وحسين الشحات، وعمرو السولية.

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