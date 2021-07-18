تراند الفن: ميدو: الأهلي أفضل فريق بإفريقيا والأحق بلقب دوري الأبطال

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد.

وقال ميدو في تصريحا تليفزيونية: “الأهلي أفضل فريق في إفريقيا هذا الموسم، وهو الأحق بالفوز بدوري الأبطال، والكابتن محمود الخطيب أثبت أن لاعب كرة القدم يستطيع أن يكون رئيس نادي ناجح وعظيم، وتأثيره كان له “مفعول السحر” على لاعبي الأهلي الذين قدموا كل ما بوسعهم لأنهم شعروا أن هذا الرجل يستحق الإنجاز”.

وتابع: “أنا زملكاوي، وأسهل شيء عليا أن أقول أن الأهلي فاز بالبطولة بالحظ أو أن المنافس كان دون المستوي.. لكن الحقيقة أن الأهلي أفضل فريق في إفريقيا على الإطلاق ولا يوجد أحق منه باللقب”.

وأكمل: “الكابتن محمود الخطيب صاحب الفضل الأكبر في إنجازات الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وتأثيره الكبير عوض علي لاعبي الأهلي غياب الجماهير”.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالمغرب، في مواجهة سجل فيها محمد شريف، ومجدي أفشة، وعمرو السولية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.