تراند الفن: مصرع 143 شخصا وإصابة 670 آخرين في فيضانات ألمانيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:09 صباحاً - ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الفيضانات المدمرة غرب ألمانيا، إلى 143 شخصا، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن مفقودين جراء الفيضانات التي ضربت عدة دول غرب أوروبا.

وأكدت الشرطة إصابة 670 شخصا في منطقة أرويلر، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين في منطقة كوبلز باستخدام المروحيات. وأضافت أن الخبراء يراقبون عن كثب سدًا في منطقة أوسكيرشن غير مستقر.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد لقائه بعمال الإنقاذ في بلدة إرفتشتات: “لقد فقد الكثيرون ممتلكاتهم، ومنازلهم”.

بدوره استخدم الجيش الألماني المركبات المدرعة لتطهير السيارات والشاحنات التي غمرتها مياه الفيضانات، وفي منطقة أرويلر، حذرت الشرطة من انقطاع خطوط الكهرباء.

وأجْلت الشرطة الألمانية 700 شخص تقريبًا بمدينة واسنبرج على الحدود الهولندية بعد اختراق مياه الفيضانات لسد على نهر رور.

من جانبها أوقفت الحكومة البلجيكية خطوط القطارات والطرق في المدن الشرقية المتاخمة للحدود الألمانية، وذكرت الإذاعة البلجيكية الحكومية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، يزوران البلدات التي تضررت من الفيضانات، السبت، موضحة أنه يجري تدعيم السدود لمنع تضررها.

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