تراند الفن: “وضعت بالرعاية المركزة”.. تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:09 صباحاً - كشف الفنان أحمد العوضي، خلال الساعات الماضية، بخضوع الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.

وعلم “القاهرة 24” من مصادر خاصة، أن ياسمين خضعت صباح أمس السبت لعملية جراحية دقيقة خرجت قضت فيها ساعات طويلة، وأضطر بعدها الفريق الطبي المعالج لنقلها الرعاية المركزة والتي ما زالت تتواجد فيها حتى كتابة هذه السطور، وفور الحصول على تطورات جديدة سنوافيكم بالأخبار.

وسبق وأشار العوضي إلى خضوع ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر “فيسبوك:”الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”.

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