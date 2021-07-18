تراند الفن: قناة الأهلي تعتذر للزمالك وتؤكد فردية الحدث والاحترام المتبادل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 05:09 صباحاً - اعتذرت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي، بقناة النادي الأهلي، لمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تقديم الأخير تهئنة بفوز الأهلي بلقبه الإفريقي العاشر، بعد قيام أحد العاملين بكتابة تعليق لا يليق، فقررت إدارة الأهلي إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق.

كما أكدت إدارة قناة الأهلي على فردية الحدث وتأسف على حدوثه، مع الالتزام بالاحترام المتبادل.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي، وتعتبر اللجنة أن التهنئة كأنها لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة.

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