تراند الفن: هالة صدقي: مش عايزة أولادي يكونوا مكسوفين من والدهم.. أصحابهم بيبعتوا لهم فيديوهات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 05:09 صباحاً - علقت الفنانة هالة صدقي، على إثبات نسب طفليها وإصدار حكم ضد زوجها، مؤكدة أنها تريد طفليها فخورين بوالدهما، مشيرة إلى أن زوجها كان ينشر كلاما لا أساس له من الصحة وأن لديها تسجيلات صوتية له، ولكنها لا تريد وجع ابنيها.

وقالت هالة صدقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، للإعلامي عمرو أديب: “أمر مزعج لأولادي، وأنا حاولت أخفي الحاجات دي عشانهم، وعوزاهم يكونوا فخورين بوالدهم مش مكسوفين منه، وأنا فهمتهم الموضوع ومبسطاه، لأن صحابهم بيبعتوا لهم فيديوهات، والأولاد دي هتطلع أقوياء جدًا، أولادي 12 سنة، هما صغيرين بيتعرضوا لحاجات سخيفة، ولكنها بتخليهم أقوياء بعدين”.

وأضافت عن زوجها: “هو قال على الميديا أنت طالق والناس مش فاهمة إن إحنا معندناش طلاق أصلا، ولكن هو عمل العرض ده عشان الناس تتداول الفيديوهات، وعندي حاليًا النفقة والطاعة، والحكم فى آخر الشهر”.

واستكملت: “نفقتي 8 آلاف جنيه شهريا، ومش بتدفع هو دفع فى الأول بس، لأنه كان عايز ينزل مصر، أنا مكنتش عايزة فلوس ولا حاجة”.

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