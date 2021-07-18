تراند الفن: الصور الأولى للصحفي جمال الجمل بعد إخلاء سبيله

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 05:09 صباحاً - ينشر موقع القاهرة 24 الصور الأولى للصحفي جمال الجمل في منزله، بعد الإفراج عنه منتصف الليل تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيله.

وقررت النيابة إخلاء سبيل الكاتب الصحفي جمال الجمل، في اتهامه بالقضية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا باسم “مكملين 2″.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اتهامهما بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

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