نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد رسائل وكلمات تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 – عيدكم مبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن يوم عيد الأضحى المبارك 2021 – 1442، ويستعد الكثير من المسلمين في كثير من الدول الإسلامية والعربية لاستقباله والاحتفال به، مع الأهل و الأصدقاء، ويأتي أول أيام عيد الأضحى دائما في العاشر من شهر ذي الحجة بعد وقوف الحجاج في مشعر عرفات، وصيام غير الحجاج، وفي يوم العيد الكبير وما يسمى بيوم النحر يقوم الحجاج و غير الحجاج من المقتدرين بتقديم الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين، و التهادي بها بين الأحبة و الأقربين، يستشعر المسلمين في عبد الأضحى عظم هذه الأيام المباركة والمناسبة الكريمة ويبدأ الجميع بتبادل تهنئة عيد الأضحى المبارك بين الأصدقاء و الأقارب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما سوف نستعرضه لكم اليوم.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021

الأضحى أضحى عيدين عيد فداء إبراهيم ابنه إسماعيل وعيد لقاء الغاليين، كل عام وأنتم بألف خير وعلى الفقراء خيرين. ذكرناكم يوم عيدنا، أحببناكم ملء قلوبنا، ونهنيكم بكل حواسنا. يا عقد من الألماس يا اللي القمر جارك بقول لك قبل الناس عيدك هنا مبارك. صباح خاص للغاليين، معطر بالفل والياسمين، نرسله بس للحلوين ونقول لكم كل عام وانتم من العايدين. أسأل من أعد العيد، وطوى الشهر الفقيد، أن يمدكم بعمر مديد، ويجعل حياتكم عيد سعيد. إلى من قطف الابتسامة وطبعها على أحزاني، إلى من علّمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي، إليك أرسل التهنئات قبل كل البشر. كل عام وأنت بخير، مَع توافد الحَجيج وإطلالة يوم العيد اقولك عيد أضحى سعيد وعمر مديد.

عبارات تهنئة بعيد الأضحى 2021

ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺠﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻧﻮﺭ ﻭﻇﻬﺮﻩ سرور، ﻭﻋﺼﺮﻩ ﺍﺳﺘﺒﺸﺎﺭ، ﻭﻣﻐﺮﺑﻪ ﻏﻔﺮﺍﻥ، وجعل لكم دعوة لا ترد، ووهبكم رزق ﻻ يعد، وفتح ﻟﻜﻢ باب ﻓﻲ الجنة ﻻ ﻳﺴﺪ، وكل عام وأنتم بخير. صديقي الغالي عيدك سعيد وكل عام وانت بخير وبمناسبة عيد الأضحى، ستكون أنت أهم وأول شخص يطلع في بالي تهنئته لأني أعزك. أهنئكم بتهنئة عيد الأضحى المبارك عيدكم سعيد وعيدكم مبارك . كل عام وأنت حبيبي ونبض قلبي وكل عام وأنت أول أعيادي كل عام

وأنت سبب سعادتي كل عام وأنت سر أبتسامتي كل عام وأنت أول أفكاري ربي يحفظك إلي ويبعد البعد إلى بعدنا عن بعض ربي أشوف السعادة ما تفارق عيون حبيبي أبد عيد أضحى مبارك.

أجمل كلمات تهنئة بعيد الأضحى