تراند الفن: “ري المنيا “: تبطين 4090 من أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 06:09 صباحاً - واصلت الموارد المائية والري بالمنيا، برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، عددًا من أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والفروع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

وأعلن الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، أن هندسة ري مركز ومدينة “ديرمواس “، جنوب محافظة المنيا، نفذت أعمال تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء بأجمالي 2580 متر طولي، وتبطين فرع 2 عروس بطول 440 متر، وفرع 1 عروس بطول 880متر، وفرع شكري تم الانتهاء من تبطين 45 متر طولي بأجمال ماتم تنفيذه بطول 190 متر.

وأضاف عبد العظيم في بيان له، أن اعمال التبطين للترع مستمرة حتي يتم الانتهاء من جميع الأعمال بكافة مراكز المنيا التسع، حسب الخطة الزمنية الموضوعة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في المنيا، مشيرًا أن تم تأهل وتبطين عدد كبير جدا من الترع داخل القري والمدن وأصبح لها شكل حضاري.

ويذكر أن، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تواصل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الحملات المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة منظومة النظافة، ومتابعة الحالة العامة للمجازر، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، بالإضافة لرصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المجازر – أماكن عرض وبيع اللحوم -المخابز-المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين، استعدادً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.

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