تراند الفن: نيابة الإسكندرية تعاين حادث انهيار سقف عقار ووفاة ربة منزل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تباشر النيابة العامة فى محافظة الإسكندرية، التحقيق في واقعة انهيار سقف عقار ما أسفر عن مصرع ربة منزل، وإصابة زوجها، اثر انهيار سقف عقار، بمنطقة منشية النزهة، صباح اليوم الأحد.

وانتقل فريق من النيابة المسائية لمعاينة آثار الحادث، وسؤال شهود عيان الواقعة، والمصاب إذا سمحت حالته.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ يفيد بانهيار سقف عقار، ووجود حالة وفاة لسيدة وإصابة رجل فى العقد الثامن من العمر.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية، رفقة مسؤولي حي شرق، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، وفريق الاستغاثة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لبحث حالات المتضررين.

جرى نقل السيدة المتوفاة إلى مشرحة كوم الدكة، والمصاب إلى مستشفى جمال عبد الناصر، للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

قالت الدكتورة ماجدة جلاله، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنها تلقت إشارة واردة من غرفه عمليات المحافظة بسقوط سقف منزل بشارع 8 بمنشية النزهة، عماره خلف حسين.

وأضافت، ان الحادث أسفر عن وفاة السيدة نادية محمود محمد واصابه زهر طنطاوي طنطاوي، 75عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى جمال عبد الناصر، حيث يعانى من كدمات بسيطة، بينما جاري نقل السيدة المتوفية إلى مشرحة كوم الدكة، مشيرة إلى أن فريق الإغاثة بإدارة شرق اطمأن على باقي العائلة

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