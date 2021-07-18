تراند الفن: اليوم الأحد جميع مكاتب البريد تفتح أبوابها أمام المواطنين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تفتح جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، أبوبها لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية المختلفة.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لمكاتب البريد يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 202 وتستمر لمدة 6 أيام على أن يُستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الجارى.

وقدم نحو 500 مكتب بريد خدماته للجمهور اليوم السبت، فيما تفتتح جميع المكاتب غدا الأحد أمام الجمهور وعددها 4000 مكتب.

ويصل عدد عملاء صندوق توفير البريد إلى 24 مليون برأسمال مودعين يصل إلى نحو 220 مليار جنيه.

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