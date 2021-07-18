تراند الفن: “مكافحة الإدمان”: مبادرة توعية المصطافين على الشواطئ بخطورة المخدرات تستهدف 10 ألاف مواطن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:09 صباحاً - قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مبادرة توعية المصطافين على الشواطئ تستهدف التوعية بأضرار تعاطي المخدرات بمدن المحافظات الساحلية، تستمر على مدار شهري يوليو وأغسطس، على شواطئ ومدن محافظات مطروح والإسكندرية، وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ.

وأضاف مكافحة الإدمان، في بيان له، أن الحملة تستهدف توعية ما يقرب من 10 آلاف شاب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم أسبوعيًا، من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة، وتساعد على نسيان الهموم، وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض خاصة الشباب.

وأشار الصندوق، إلى أن المبادرة لاقت قبولًا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم، حيث تفاعل معها الشباب ورددوا هتافات “أنت أقوى من المخدرات” كما قام المتطوعين لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الشباب في ميادين المحافظات الساحلية تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطي المخدرات.

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